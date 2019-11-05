دوا ليبا تقدم عرض غنائي مبهر ومثير في حفل جوائز MTV EMA 2019.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية لجوائز MTV EMA على موقع تويت، مجموعة من اللقطات من العرض الغنائي الاستعراضي المبهر والمثير للنجمة البريطانية الشهيرة دوا ليبا، بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV EMA في دورته لعام 2019 الجاري بمدينة أشبيلية الاسبانية.

النجمة العالمية ارتدت ملابس سوداء كاشفة لمعظم جسدها وتميزت بالاثارة والتشويق والخفة في أداء الرقصات الإستعراضية على المسرح.

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ويحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES Conference and Exhibition Centre، واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة “بيكي جي”.

وكانت النجمة الشابة أريانا جراندي، قد حصلت على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات، ومن بعدها النجمة الشابة “بيلي إيليش”، و”ليل ناس إكس” مغني الراب والنجم الكندي “شون ميندس”، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

ويتضمن برنامج الحفل، تقديم عدد مميز من الفنانين، مجموعة من الفقرات الغنائية لعدد من أشهر أغنياتهم، وأبرزهم المغنية الشابة “أفا ماكس” التي ستقدم فقرة غنائية تؤدي بها أغنيتها الناجحة TRON، والنجم الكبير “إيكون” الذي يؤدي أغنيته “Cómo No”، ونجم فريق “وان داريكشن” الشاب “نايل هوران” الذي يؤدي أغنيته الجديدة “Nice to Meet Ya”، والمغنية الشابة “هالسي” التي تقدم فقرة غنائية بأغنيتها الجديدة “Graveyard”، والنجمة “دوا ليبا” التي تقدم فقرة غنائية بأغنيتها الجديدة “Don’t Start Now”.