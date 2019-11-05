أميتاب باتشان يعتذر عن المشاركة بمعرض الشارقة للكتاب لسوء حالته الصحية

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
حالة من الاستياء لازمت جمهور الأيقونة السينمائية أميتاب باتشان في الإمارات، بعد انتشار نبأ اعتذاره عن المشاركة في معرض “الشارقة للكتاب” هذا العام، الذ كان مقرر له الخميس 30 أكتوبر، بسبب مشاكل صحية.
كان موقع indiatoday الهندي، نقلًا عن مصدر إماراتي قد أكد اعتذار باتشان جاء على إثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، حيث كان جمهوره الكبير ينتظرون رؤيته بفارغ الصبر، لذا شعروا بالإحباط.
كانت إدارة معرض الكتاب، قد أصدرت بيانًا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جاء فيه “لم يكن أميتاب باتشان قادرًا على الوفاء بحضوره المقرر في معرض الكتاب في 30 أكتوبر في الساعة 5 مساءً، بسبب مشاكل صحية تجعله غير لائق للقيام بالسفر إلى الخارج”.
وتحدث البيان أيضًا عن الحالة الصحية للمثل السبعيني في بوليوود ودخوله إلى المستشفى في مومباي في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مشكلة في الكبد.
فيما أعرب ممثل “شولاي” المفضل لدى قطاع واسع من الجماهير العربية، عن حزنه لعدم قدرته على حضور الحدث. جاء في البيان “لقد بعث باتشان تحياته إلى ملايين المعجبين الذين كانوا يتوقعون بفارغ الصبر أن يسمعوا منه شخصيًا في معرض الكتاب”.
وفي الوقت نفسه، احتفل الممثلة مع العائلة وعدد من نجوم بوليوود، بالإضافة إلى الطبقة الراقيو بالمجتمع الهندي، بأعياد ديوالي.
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