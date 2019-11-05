مانديرا بيدي تستفز جمهورها بصورة إفطارها من داخل حمام سباحة.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أثارت خبيرة اللياقة البدنية ونجمة المجتمع، الهندية مانديرا بيدي استفزاز جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عدة صور لها من جزر المالديف.

وظهرت بيدي في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، إلى جانب عائلتها - الزوج راج كوشال وابنها فير - مع صينية إفطار عائمة في وسط الفيلا المائية، تطل على المحيط.

وجاء تعليقها “هناك فطور في السرير”، حيث يمكن رؤيتها وهي تستمتع بتناول فنجان من القهوة في بيكيني - كما لو كانت جاهزة تقريبًا للسباحة بعد الإفطار.

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كما نشرت مانديرا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو وهي تسبح في حمام السباحة وترتدى مايوه بكينى، وقد أثارت الصور غضب جمهورها الذي انهال عليها بالتعليقات اللاذعة.

فيما يلي نظرة سريعة على روتين صباح خبير اللياقة البدنية حتى لو كانت في إجازة: “تمضية الصباح بشكل جيد في ممارسة السباحة في المحيط، والاستلقاء تحت أشعة الشمس، والقهوة والموسيقى.

كذلك تضم أنشطة عطلة البالغة من العمر 47 عامًا بيدي أيضًا على بعض السباحة تحت الماء وتجربة تناول الطعام تحت الماء ومشي صباحي عبر الفيلا.