شاروخان يهنئ زوجته بعيد زواجهما الـ28

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نشر النجم الهندي شاروخان صورة تجمعه بزوجته احتفالا بمرور 28 عاما على زواجهما وذلك عبر حسابه بالانستجرام، وهو الأمر الذي لقيّ تفاعل كبير من متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الشهيرة.

بمجرد نشر خان لصورة تجمعه بزوجته، لم يستطع معجبيه التوقف عن الثناء بهما، كتب عشاقه ومحبوه مجاملات مثل “زوجين رائعتين” و”ثنائي رومانسي” في سلسلة التعليقات بينما هنأ البعض الزوجين ببساطة.

في وقت سابق، سئلت جوري وهي مصممة داخلية، عن كيف أثرت زواجها من نجم بحجم شاروخان على حياتها المهنية. ونقلت عنها tribuneindia قولها “أعتقد أنه يمتلك، هناك الكثير من الإيجابيات. أنا فقط انظر للإيجابيات ولا أتخذ السلبيات”.

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ونُقل عنها قولها: “حتى لو كانت هناك بعض السلبيات، لا بد لي من أن أنحيها جانبا والسبب بسيط للغاية لأنه ساعدني في في أثناء إطلاق تصاميم جوري خان، لديه الكثير من أجل عائلتنا، إنه أب وزوج عظيمان، ويجب أن أقول إن هناك إيجابيات فقط كونه زوجته ولا أود أن أشارك أي شيء سلبي “.

شاروخان وجوري أبوين للأبناء أريان، 21 عامًا، وأبرام، 6 سنوات، وابنته سوهانا، 19. يدرس آريان وسوهانا حاليًا الأفلام في الخارج بينما يقيم أبرام مع والديه في مومباي.