سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في أول نشاط عملي لها بعد ولادة طفلها الأول، ظهرت الفنانة المغربية سلمى رشيد خلال الترويج لإحدى علامات التجميل.

وبدت الفنانة الشابة خلال الفعالية وقد استعادت رشاقتها بعد الولادة وأشعلت الأجواء بوصلة رقص خلاص تصوير ما يبدو أنه إعلان.

وظهرت سلمى بعد حصولها على «لوك» جديد، حيث غيرت لون شعرها الأسود إلى البني، وكان لافتاً خسارتها للكثير من وزنها الذي اكتسبته جراء الحمل والولادة، حيث أثنى الفانز على «لوك» الفنانة الجديد، مؤكدين أن اللون البني زادها جاذبية.

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يُذكر أن سلمى رشيد احتفلت بخطبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام.

وكانت الفنانة المغربية سلمى رشيد قد رزقت في شهر أكتوبر الماضي بمولودها الأول، والذي أطلقت عليه اسم “يانيس”.

سلمى شاركت جمهورها بأول صورة تجمعها بمولودها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث ظهرت وهي تحمله بين يديها، فيما حرصت على إخفاء معالم وجهه.

الفنانة المغربية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: ”الحمد لله، مع طفلي يانيس”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها،والذين دعوا الله أن يحفظ لها مولودها.