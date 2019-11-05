دينا فؤاد تثير إعجاب جمهورها بفستان أسود قصير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية دينا فؤاد صور حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

دينا ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان أسود قصير يعلو ركبتيها، وأسدلت شعرها بحرية على كتفيها، وبدت أنيقة جدا.

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جمهور دينا أبدى إعجابه بشكلها من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص، وأكد عدد من متابعيها أن اللون الأسود يليق بها.

الفنانة المصرية حققت النجاح مؤخرا من خلال مسلسل «قيد عائلي»، والذي تم عرضه في جزأين، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، محمد محمود عبدالعزيز، ريم البارودي، منة فضالي، ومحمد نجاتي.

دينا شاركت في الموسم الرمضاني قبل الفائت من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، ولطفي لبيب.

الفنانة المصرية بدأت حياتها في العمل كمذيعة في قناة الحرة، ثم قابلها الفنان نور الشريف، وظهرت معه في مسلسل «الدالي» مع عدد من الوجوه الجديدة التي أصبحت نجوم مثل أيتن عامر وحسن الرداد، وبدأت مسيرتها الفنية منذ ذلك الحين.