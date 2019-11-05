فيفي عبده تخالف التوقعات بجلسة تصوير مختلفة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية فيفي عبده لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة شهيرة.

فيفي ظهرت في الصور بلوك جديد مختلف عن المعتاد، فلم تلجأ للفوتوشوب بشكل كبير ليخفي تجاعيدها، بل ظهرت علامات تقدم السن بوجهها، وارتدت ملابس أنيقة.

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فيفي تركت شعرها منسدلا بهدوء، ووضعت قبعة على رأسها، ولجأت للقليل من الماكياج.

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من عبارات الغزل من قبل الجمهور، كما تغزل فيها زملائها الفنانين ومنهم منى زكي، إيمان العاصي، دينا فؤاد، شذى حسون، أمينة، غادة عبدالرازق، بلقيس، وغيرهم.

فيفي عبده أعلنت عودتها للرقص مرة أخرى بعد اعتزال استمر لسنوات، حيث أكدت أنها شعرت ان لديها القدرة على الاستمرار في الرقص، وأحيت عدد من الحفلات، رغم أن بعض الجمهور شعر بالصدمة من قرارها.

يذكر أن فيفي عبده شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “مملكة الغجر” من بطولة حورية فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة ‏المهن ‏السينمائية.