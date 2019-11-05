عبير صبري في سهرة مع زوجها ووصلة غزل بينهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية عبير صبري جمهورها في صور خاصة مع زوجها المحامي أيمن البياع.

عبير ظهرت مع زوجها في مكان محاط بالمياه، واختارت لها ملابس بسيطة ناعمة، وظهرت في الصور معهما الفنانة سلمى رشيد، وكتبت معلقة:«عبير وأيمن.. حبيبي.. ما شاء الله ».

أيمن البياع علق على الصور التي نشرتها عبير وكتب: «القمر اللي بيحلي الدنيا كلها»، وردت عبير عليه وكتبت: «حبيبي وروحي وقلبي».

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جمهور عبير صبري عبر عن إعجابه بالصور من خلال عدد من التعليقات، وتمنى لها السعادة الزوجية.

الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مع الفنان ظافر عابدين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.

عبير شاركت في حكاية تحمل اسم «براد شاي»، ونجحت من خلال شخصية «راوية»، وشاركها العمل الفنان هاني عادل.

الفنانة المصرية كشفت مؤخرا عن استعدادها للعودة للسينما من خلال فيلم جديد مع المخرج مجدي أحمد علي، والذي شاركت معه من قبل في فيلم «البطل»، مع الفنان أحمد زكي، وفيلم «عصافير النيل»، مع مصطفى قمر.