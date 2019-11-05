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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
زارت عدد من الفنانات الفنانة المصرية نادية لطفي في المستشفى، للاطمئنان على صحتها.
الإعلامية بوسي شلبي نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وظهرت في الصور الفنانة دنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم، رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز.
بوسي شلبي علقت على واحدة من الصور، وكتبت: «بنحبك يا نادية لطفي»، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من الجمهور.
نادية لطفي، اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، مواليد 3 يناير عام 1937، قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية، وهي واحدة من جميلات السينما التي عملت مع كبار النجوم.
من أهم أعمالها: «السمان والخريف، المومياء، منزل العائلة المسمومة، أبي فوق الشجرة، أبدًا.. لن أعود، الخطايا، النظارة السوداء، عدو المرأة، الخائنة، مطلوب أرملة، هارب من الحياة».
يُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن كرم مؤخرًا الفنانة نادية لطفي، وقلدها بوسام القدس، وذلك خلال زيارته له بمستشفى المعادي العسكري، وذلك تقديرًا لمشوارها الفني الطويل.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة سمير غانم في زيارة للفنانة نادية لطفي بالمستشفى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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