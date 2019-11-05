جلسة تصوير رومانسية تجمع الفنانة الكويتية هنادي الكندري بزوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الكويتية هنادي الكندري لجلسة تصوير رومانسية جمعتها بزوجها المخرج محمد الحداد.

الفنانة الكويتية ظهرت في الصور بإطلالة سوداء فوقها جاكيت باللون الأصفر، فيما أطل زوجها بـ “ترينينج” باللون الأصفر أيضا.

هنادي وزوجها ظهرا في الكثير من اللقطات الرومانسية خلال صور الجلسة، مما كشف عن الحب الكبير الذي يجمعهما، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورهما بشدة.

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وكانت الفنانة الكويتية هنادي الكندري قد عبرت، في تصريحات سابقة، عن حبها الشديد لزوجها المخرج محمد الحداد، وتقديرها لتضحياته من أجلها، حيث قالت: “محمد كل شيء بالنسبة لي.. بما إنه زوجي وأبو عيالي.. فأنا بتمنى من رب العالمين إن يظل معي طول العمر”.

وبكت قائلة: “لما أشوف إن زوجي يتضايق بسبب شغلي ويتركني أكمل فيه وما يبي يكسر فيني ويبيني بكيفي إنه أنا اقوله اكتفيت.. هو محمد كده.. دايماً يضحي”.

يذكر أن هنادي الكندري تزوجت ثلاثة مرات، المرة الأولى من والد أبنائها الثلاث “يوسف، عبدالله، عبد اللطيف” لكنهما انفصلا بعد ذلك، بعدها تزوجت من الفنان عبدالله بهمن إلا إنها انفصلت عنه في أبريل 2013 بعد زواج استمر شهرين، وبعد انفصالها تزوجت المخرج محمد الحداد في مارس 2014 وفي أكتوبر من نفس العام انجبت طفلين توأم هم: “آدم وإيفا”.