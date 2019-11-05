الأمطار تؤجل عرض "أنا والنحلة والدبور" لمحمد صبحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجّلت الظروف الجوية السيئة وهطول الأمطار بغزارة في العاصمة المصرية القاهرة، عرضين مسرحيين للفنان الكبير محمد صبحي، هما "أنا والنحلة والدبور" و"عيلة اتعملها بلوك"، وهما من إخراجه وبطولته.

وأكد صبحي أنه انتهى من تحضير العرضين وكان من المقرر عرض "أنا والنحلة والدبور" في 15 نوفمبر الجاري، وطرح الملصق الدعائي للعرض، إلا أن سقوط الأمطار بغزارة الأيام الماضية أحدث تلفيات كبيرة بالمسرح الجديد بمدينة سنبل الفنية، ولذا قرر تأجيل افتتاح المسرحية.

وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن تقديم عروض جديدة لن يمنع استمرار تقديم مسرحية "خيبتنا"، إذ قررت تقديمها على المسرح القديم بمدينة سنبل للفنون.





وأشار صبحي إلى أنه سيحتفل في يناير المقبل باليوبيل الذهبي لإنشاء فرقته المسرحية "استوديو الممثل" ومرور 50 عامًا على بداية أولى عروضها عام 1969، وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسته الفنية، فى كل عناصر العمل المسرحي، من ممثلين ومؤلفين ومصممي ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، تحت عنوان "محمد صبحي.. 50 سنة مسرح".