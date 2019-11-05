سوما تكشف عن إصابتها بمرض تسبب في زيادة وزنها

أكدت الفنانة سوما، أنها عانت من زيادة في الوزن بسبب مرض ما كانت تعالج منه، مما أدى إلى زيادة وزنها إلى ما يقرب من 30 كيلو، ثم استطاعت أن تخسر زيادة الوزن هذه مرة أخرى، ثم عانت من بعض الزيادة مجددًا، وقالت سوما ": إن هذه الفترة كانت السبب في ابتعادها عن تقديم الأعمال الجديدة، مشيرة إلى أنها تستعد لعمل أغاني جديدة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن سوما تشارك في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بإحيائها حفلا غنائيا، وتقام حفلات المهرجان على مسارح دار الأوبرا المختلفة.
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