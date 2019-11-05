بسمة تكشف تفاصيل اختيارها لبطولة فيلم "الناظر"

كشفت الفنانة بسمة، خلال إستضافتها في برنامج "أسرار النجوم"، عن تفاصيل إختيارها لبطولة فيلم "الناظر"، بطولة الراحل علاء ولي الدين.

وقالت بسمة، كنت أعمل في البداية كمذيعة، وكان المخرج شريف عرفة، ضيف البرنامج وتفاجئت بإنه يعرفني بسبب مشاركتي في فيلم "المدينة".

وتابعت بسمة، ثم تلقيت إتصالاً هاتفياً من الفنان الراحل علاء ولي الدين، وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبالي، وعرض عليا المشاركة في فيلم "الناظر"، ومكانش ينفع أرفض هذا العمل.

وبعدعرض ونجاح فيلم "الناظر"، قررت أن يكون التمثيل هو مهنتي، وتركت الإذاعة.

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