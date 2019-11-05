خوري يوجه تحية لـ"الأبنودي" على المسرح الكبير في دار الأوبرا

وجه المطرب اللبناني مروان خوري التحية لروح الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، خلال حفله الغنائي المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الليلة الثالثة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.

وقال مروان خوري، خلال الحفل: "تحية لروح الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والذي لم يحالفني الحظ في التعاون إلا بأغنية واحدة شهدت نجاحا كبيرا، ثم قدم بعد ذلك أغنية "بنلف في دواير"، كما غنى للمطربة اللبنانية إليسا أغنية "بتمون".

ويحيي "خوري" الحفل برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وسبق الحفل فاصلين الأول منه عازف الجيتار وحيد ممدوح من الأردن، والفاصل الثاني حفل المطربة مي فاروق.

ويعتبر هذا الحفل الثاني لمروان خوري هذا العام بالمهرجان، حيث أحيا مساء أمس السبت حفله الأول على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وقدم خلاله عدد كبير من الأغنيات ومنها: "طاير يا هوا، سلملي عليه، وكل القصايد، وباقة من أجمل أغانيه"، وذلك بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

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