تكريم مصطفى قمر عن مجمل أعماله في قصر السينما

كرّمت هيئة قصور الثقافة المطرب مصطفى قمر، داخل قصر السينما وذلك ضمن برنامج نجم وندوة، وذلك تحت إشراف الفنان تامر عبدالمنعم، من ثم عرض فيلمه "فين قلبي".

وتحدث مصطفى قمر، عن العديد من الأمور منها تفاصيل أعماله الجديدة خلال الفترة المقبلة، وكيفية تطور السوق الغنائية وأبرز مقومات النجاح.

واتفق عبدالمنعم مدير قصر السينما، مع النجم الكبير سمير صبري على إقامة ناد شهري في قصر السينما بعنوان "نادي التاريخ والذكريات مع سمير صبري" يناقش أعمال كبار السينمائين وعرض أهم أفلامهم، وسوف يبدأ النادي الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2019 في تمام الثامنة مساء بمقر القصر، وسيكون موضوع الندوة عن المخرج الراحل نادر جلال ويتم عرض فيلم "جحيم تحت الأرض".

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