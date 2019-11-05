أمل رزق تكشف كواليسًا عن خطوبة ابنتها للشرنوبي

اعترفت الفنانة المصرية أمل رزق، بكره ابنتها لمى كتكت الشديد للفنان الشاب محمد الشرنوبي، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن تم فسخ خطوبتهما في وقت سابق.

وقالت أمل أثناء حضورها عرض أزياء المصمم أحمد حافظ: "ابنتي ليس لديها وسط، عندما أحبته كانت تحبه بشدة، ثم تحول هذا الحب إلى كره شديد لدرجة أنها لا تطيق سماع اسمه".

وأضافت: "لم أفرح في الشرنوبي بعد أزمة إيقافه بسبب شركة إنتاج خطيبته السابقة سارة الطباخ، لمى هي من تركته وليس هو، ولكن لست متعاطفة معه لأنه أدرى بمشاكله ويعلم جيدًا على ماذا وقع في عقده وكل هذه الأمور من شأنه هو فقط".

وتابعت: "ما حدث معه هو جزاء كل شخص يدخل بيوت ناس لا يعرف قيمتهم، قد يكون صغيرًا في السن، لا أعلم ولكن من يخسر ابنتي لمى يخسر كل شيء".

وعن النصائح التي تقدمها لابنتها بشأن الزواج والارتباط، قالت: "أثناء خطوبتها كنت أقول لها استكملي دراستك أولًا واهتمي بمستقبلك، كان عمرها 17 عامًا، الآن أقول متى تتزوج وتنجب أحفادي، أتمنى أن أصبح جدة صغيرة في السن".

وأردفت: "ابنتي تسير على طريق النجومية وتركز في عملها جيدًا، أفوض أمري كله لله، لكي يحفظها لي ويحميها من كل شر، عندما زرت الكعبة دعيت الله بأن يجمعها بخطيبها إذا كان هو خيرًا لها وإذا كان شرًا أن يبعده عنها، وفي نفس اليوم تم الانفصال".

وواصلت: "بعض الناس هاجموني على السوشال ميديا من أجله، وبعدها بأيام حدثت الفضيحة الخاصة به فتواصل معي الناس واعتذروا لي، وقالوا لي لم نكن نعلم أنك محترمة بهذا الشكل".

واختتمت: "لقد تزوجت شيخ المنتجين في الوطن العربي، إسماعيل كتكت الله يرحمه، وإذا كنت أود أن أصبح نجمة كنت سأفعل ذلك، ولكني أصبحت كما أنا بمجهودي وابنتي ستصبح نجمة كذلك".

وكانت أمل رزق قد دافعت عن نفسها بعدما تصدّرت عناوين الصحف، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، حول سبب رفضها زواج نجلتها الفنانة الشابة لمى كتكت من الفنان محمد الشرنوبي.

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وبثّت الممثلة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، أوضحت فيه أن تصريحاتها في أحد البرامج الفنية اجتُزئت من سياقها، ولم تُعرض بشكل كامل.

وأرجعت سبب رفضها زواج شرنوبي من ابنتها لصغر سنها، حيث قالت في الفيديو: "للتوضيح ولكي لا يغضب مني أحد.. لا خوف من أحد ولا مجاملة لأحد.. ما قيل في البرنامج به مونتاج.. ولكن أنا قلت بالنص (أنا خايفة على لمى تتخطف في السن ده)".

وأضافت أمل رزق: "بالنسبة لي شرنوبي ابني ولم يحدث نصيب، ربنا يسعده ويكرمه النصيب بإيد ربنا، وأنا خشيت على لمى لأنهما كانا صغيرين وقتها".

وكانت أمل رزق قد أثارت جدلاً بعد تصريحات أدلت بها، قالت فيها إنها بالفعل لم تكن موافقة على زواج الشرنوبي من ابنتها قائلةً: "بس لمى قارنت نفسها بي وقالت إشمعنى إنتي.. فقلت لها أنا كنت متجوزة سيد الرجالة".

يُذكر أن لمى ابنة أمل رزق أعلنت خطوبتها على محمد الشرنوبي قبل 3 سنوات، إلا أن الخطبة فسخت بعد حوالي 8 أشهر دون الكشف عن أسباب الانفصال.

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