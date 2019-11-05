شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر بين مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" و"بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش النجمة سوسن بدر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث انضمت​ لمسلسل ​منة شلبي​ ​وآسر ياسين، للمشاركة فى بطولة "في كل أسبوع يوم جمعة​"، وتبدأ تصوير مشاهدها فى العمل الأيام القليلة المقبلة التى تجمع بينها وبين منة شلبى فى الديكورات الخاصة بالعمل.

وتدور أحداث "فى كل أسبوع يوم جمعة"، فى 10 حلقات فى إطار درامى اجتماعى، ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج محمد شاكر خضير، حيث تعد المرة الأولى الذى يلتقى فيها آسر ومنة فى الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا سويًا فى السينما بفيلم "تراب الماس".

مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر.

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ومن ناحية أخرى بدأت سوسن بدر تصوير مشاهدها فى مسلسل "بخط الإيد" مع النجم أحمد رزق فى ديكور مدرسة ويشارك فى بطولته كل من الفنانة إيمان العاصى وميرنا نور الدين، تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.