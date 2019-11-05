شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خروج حمدى الوزير من حسابات "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الفنان حمدى الوزير من حسابات مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى انتهى تصويره بالفعل، ويعرض يوم 10 نوفمبر الجارى على شاشة ON E ، حيث أنه كان مرشحاً للعمل ليظهر ضيف شرف خلال الأحداث ويجسد والد منة جلال، ولكنه اعتذر فى اللحظات الأخيرة، بسبب انشغاله بعمل مسرحى، وكانت مشاهده مؤجله ولكنه اعتذر فى اللحظات الأخيرة.

وتدور "حواديت الشانزليزيه" حول جريمة قتل في الخمسينات، وتدور أحداث حلقاته حول البحث عن القاتل، بطولة اياد نصار، انجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي.

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"حودايت الشانزليزيه" يسجل التجربة الأولى فى الكتابة لمؤلفيه أيمن سليم ونهى سعيد، وأيضاً الأولى للمخرج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات، وتم تصويره على مدار الثلاثة أشهر الماضية ما بين بلاتوهات وشوارع مدينة الإنتاج الاعلامى بديكورات مختلفة ومتنوعة تم بنائها خصيصاً للعمل.

يذكر أن حمدى الوزير ظهر فى أحداث مسلسل ايمى سمير غانم "سوبر ميرو"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى للمخرج وليد الحلفاوى، وشارك فى بطولته سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وملك قورة.