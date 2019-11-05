شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى ربة منزل تعانى من غيرة زوجها فى "بخط الايد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة ايمان العاصي خلال أحداث مسلسل "بخط الايد"، للنجم أحمد رزق دور ربة منزل ومتزوجه من الفنان خالد كمال، وتقع في مشاكل عديدة بسبب غيرته الشديدة عليها.

وبدأت العاصي تصوير مشاهدها مع أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل، وينتمى العمل لمسلسلات الـ45 حلقة ويعرض خلال الموسم الشتوى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتأليف هالة الزغندى.

يذكر أن الفنانة إيمان العاصى شاركت فى حكاية "كله بالحب"، فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" مع الفنان شريف سلامة، وسارة نخلة، هاجر أحمد، محمد عبد العاطي، إبراهيم ظريف، وأحمد هلال ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج محمد جمعة ومن إنتاج شركة سينرجي وأحمد عبد العاطي.