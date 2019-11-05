بعد 16 عامًا.. وليد منصور يكشف تفاصيل عودة شيرين عبدالوهاب للسينما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المنتج وليد منصور عن استعداده لتقديم فيلم استعراضي للنجمة شيرين عبد الوهاب، والذي ستعود من خلاله للسينما بعد غياب 16 عامًا، منذ أن قدمت فيلمها الوحيد "ميدو مشاكل" عام 2003.

وقال منصور، أثناء لقائه في برنامج "THE INSIDER"، المعروض على شاشة "دبي"،: " عرضت على شيرين فكرة الفيلم، ورحبت بالفكرة وطلبت منى الورق، وبالفعل وافقت".

وعن الأنباء التي تحدثت عن تشابه قصة الفيلم مع قصة الفيلم العالمي "الجميلة والوحش"، قال منصور: "كلام مش صحيح، فيلم الجميلة والوحش فيلم للأطفال، والجمهور هايشوف صورة مختلفة تماما، وأزياء مبهرة، هايكون شبيه بالأفلام الأجنبية عالية الإنتاج".

وكانت أخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب فيلم "ميدو مشاكل"، عام 2003، بطولة أحمد حلمي، في أولى بطولاته المطلقة، حسن حسني، رامز جلال، محمد لطفي، نشوى مصطفى، خالد صالح، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد النجار.