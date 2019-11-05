هكذا رد حماقي على تهاني عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له يرد بها على تهاني عيد الميلاد التي تلقاها من جمهوره
وكتب حماقي: "شكرًا جزيلاً على الحب الذي أظهرتموه لي، وكل الأمنيات الجملية التي أرسلتوها".
واحتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ44، أمس الموافق 4 نوفمبر.
من جهة أخرى، يستعد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا، يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، في كايرو فيستيفال مول.
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