هكذا رد حماقي على تهاني عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له يرد بها على تهاني عيد الميلاد التي تلقاها من جمهوره

وكتب حماقي: "شكرًا جزيلاً على الحب الذي أظهرتموه لي، وكل الأمنيات الجملية التي أرسلتوها".

واحتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ44، أمس الموافق 4 نوفمبر.

من جهة أخرى، يستعد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا، يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، في كايرو فيستيفال مول.