تراند اليوم : فنان مصري شهير يهرب من منزله خوفا من القبض عليه .. فماذا فعل؟

كشف فنان مصري شهير عن هروبه من منزله خوفا من حضور السلطات من أجل القبض عليه.

وقال مطرب المهرجانات "حمو بيكا" في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي" على قناة "الحدث": "تركت المنزل الذي أقيم فيه قبل أيام خوفا من القبض عليّ بعد صدور أمر بضبطي وإحضاري بتهمة محاولة اقتحام نقابة الموسيقيين".

وأضاف: "نقابة الموسيقيين عاملتني أسوأ معاملة حين ذهبت .. لا أعرف كيف يمكن أن أمارس عملي".

وأردف: "ذهبت إلى النقابة لكي أحصل على تصريح عمل .. لم أتهجم على أحد هناك .. وليس لي سابقة جنائية ، وما فعلته حدث وقت غضبي".

واستدرك: "اعتذرت للفنان هاني شاكر (نقيب الموسيقيين) في فيديو نشرته عبر "يوتيوب" وكافة مواقع التواصل الاجتماعي .. وأمي اعتذرت له".

وكانت نيابة الدخيلة أمرت بضبط وإحضار حمو بيكا بتهمة اقتحام منشأة عامة (نقابة الموسيقيين) ، والتحريض والتخريب والتعدي بالألفاظ على موظف عام "نقيب الموسيقيين" .

