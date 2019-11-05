كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برومو مسلسل "ممالك النار" يحقق نجاحا فور عرضه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برومو مسلسل "ممالك النار" للفنان خالد النبوي، نجاحًا فور عرضه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحظي البرومو بتعليقات إيجابية من الجمهور الذي عبر عن ترقبه عرض المسلسل

النبوي في كواليس تصوير المسلسل

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ومؤخرًا شاركت الفنانة كندة حنا جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع مصور جمعها بالنجم خالد النبوي من كواليس تصوير مسلسلهم الجديد "ممالك النار".

وفي سباق متصل يواصل خالد النبوي وكندة حنا تصوير مسلسل "ممالك النار".

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم العرب من بينهم رشيد عساف، ومنى واصف، ومحمود الجندي، وتدور أحداثه حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر.