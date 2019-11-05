شاهد تيم حسن بـ«لوك» جديد من أجل «العميد»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ الفنان السوري تيم حسن متابعيه، وكشفت عن الـ«لوك» الذي سيظهر به في مسلسله الجديد «العميد».
تيم نشر أول صورة دعائية للمسلسل، ظهر فيها متخلياً عن الذقن الطويلة الكثيفة، حيث قام بتهذيبها، في الوقت الذي بدا بتسريحة شعر مختلفة، واضعاً نظارة طبية، مرتدياً بدلة كحلية شديدة الأناقة.
وفي تعليق على الصورة، كشف تيم عن قرب موعد عرض المسلسل، حيث كتب: «قر يـــبــــآ العميد على شاهد ثم على mbc، إنتاج KINGSET DKL PRODUCTION ، تأليف وإخراج باسم السلكا كمال بو نصار مدير التصوير والإضاة».
مسلسل «العميد» يشارك تيم في بطولته أمام كاريس بشار، بديع أبوشقرا، فادي صبيح، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، كميل سلامة، قاسم ملحو، وغيرهم، ويتكون العمل المنتظر من 10 حلقات، ومن المقترح أن يكون له أجزاء أخرى مستقبلاً.
من ناحية أخرى، يستعد تيم حسن لتصوير الموسم الرابع من مسلسل «الهيبة» المقرر أن يشارك به في مارثون دراما رمضان لعام 2020، ويشارك في بطولة الموسم الجديد، النجمة السورية ديمة قندلفت.
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