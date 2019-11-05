مروان خوري ومي فاروق يشعلان حفلهما بمهرجان الموسيقى العربية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تألق المطرب اللبناني مروان خوري خلال حفله الغنائي الذي أقيم في اليوم الثالث من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مروان خوري غازل المصريين خلال الحفل بأغنية “يا مسا الفل يا بهية” للنجمة ماجدة الرومي، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر الذي استقبله بحفاوة كبيرة بمجرد صعوده علي المسرح.

المطرب اللبناني قال خلال حفله: “أنا بعتبر وجودي هنا احتفالية من الزمن الجميل والأغاني التي تربينا عليها واليوم هاغني للموسيقار محمد عبدالوهاب وبليغ حمدي”.

وتابع: “بقول لكل واحد بيشوفنا وبقول لبيروت وشعب لبنان اللي دايما بيدور علي مستقبل افضل وانا بعتبر صوت الشعب هو الحق وان شاء الله الحق يوصل”.

وقامت إحدى الفتيات الموجودة بالحفل باقة “ورود” لمروان خوري، فداعبها قائلا: “مفيش شوكلاتة كمان”، معبرا عن سعادته بوجوده في مصر وعلي مسرح دار الأوبرا.

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مروان خوري قدم عدد كبير من أشهر أغنياته علي مدار ساعرين متواصلتين منها: “سلملي عليه، كل القصايد، أكبر أناني، دواير، بتمون، لو فيي، اطلع في عيني، مغرم”، وغني تتر مسلسل “لو” أثناء عزفه علي البيانو، بالإضافة إلى غنائه: “طاير يا هوا” و”متي اشوفك” لمحمد رشدي، وأغنية “خايف أقول اللي في قلبي”.

واعتلت المسرح بعده المطربة مي فاروق، التي قدمت عدد كبير من الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل منها: “في يوم وليلة، بقي عايز تنساني، وحياتك يا حبيبي، يا شمس يا منورة، يا ملك، بكرة تعرف، أهواك، ليلي نهاري”، بالاضافة الي غنائها لأغنية “لو علي قلبي” للمطرب فضل شاكر.

مي أعربت عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية ووجودها علي مسرح دار الأوبرا، مؤكدة إن هذا العام مختلف بالنسبة لها بعد تكريمها في حفل افتتاحه، موجهة الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

ويحيي حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى, الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، أصالة، كارمن سليمان، فايا يونان.

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.