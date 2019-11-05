تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله محمود لمدة عامين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، الحكم الصادر من أول درجة بمعاقبة الفنان أحمد عبد الله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، لمدة عامين، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة، في اتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها، وصدر الحكم غيابيًا وتقدم الفنان بالاستئناف عليه وأيدته المحكمة لعدم حضوره.

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كما قضت محكمة جنح أكتوبر،فى وقت سابق ببراءة الفنانة سارة نخلة من تهمة التعدى بالضرب على والدة طليقها أحمد عبد الله محمود ورفضت الدعوى المدنية، بعدما اتهمت والدة الفنان أحمد عبد الله طليقة نجلها الفنانة سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى التى حملت رقم 9634 سنة 2018.

وجاء بالتقرير الأول الذى تم تحريره فى 17 أكتوبر 2018، أنه بعد توقيع الكشف الطبى الظاهرى على المجنى عليها لا يوجد بها إصابات ظاهرية، وأنها ادعت وجود آلام بكوع اليد اليمنى؛ ولذلك تم عرضها على أخصائي عظام لاستكمال التقرير، وجاء بالتقرير الثاني الذي تم إعداده بتاريخ 18 أكتوبر 2018، أنه بعد الكشف تبين وجود كدمة بالمرفق والكتف الأيسر، وكذلك بالرأس.