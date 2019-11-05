زوج نسليهان أتاغول يمطرها غزلاً بصورة الرومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان التركي قادير دوغلو، زوجته النجمة نسليهان أتاغول بوصلة غزل علنية، حيث نشر صورة رومانسية، ظهرت فيها الفنانة بين أحضان زوجها خلال تواجدهما في مطعم يطل على مضيق البوسفور.

قادير غازل زوجته بتعليق كتب فيه: «حصلت على الأجمل بين ذراعي، حتى جمال البوسفور لا يلتف انتباهي»، حيث اثارت الصورة اعجاب فانز الثنائي التركي الذين تمنوا لهما حياة وجية مليئة بالحب والسعادة الدائمة.

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يُذكر أن نسليهان أتاغول وقعت في حب قادير دوغلو خلال مشاركتهما في مسلسل «فاتح حربية» عام 2013، وتوج الثنائي قصة حبهما بالزواج في حفل زفاف ضخم حضره نخبة من المع نجوم تركيا يوليو 2016.

من ناحية أخرى، بدأت نسليهان أتاغول تصوير مسلسلها الجديد «ابنة السفير» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي إنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، وقد كشفت مصادرصحفية عن أن أنجين سيتقاضى أجراً يصل إلى 200 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي ستتقاضى فيه نسليهان 140 ألف ليرة تركية عن الحلقة.

«ابنة السفير» من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك، وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، ومن المقرر عرضه عبر شاشة ستار التركية.