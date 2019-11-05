خالد أرغنش وزوجته يتلقيان عرض إعلاني بمبلغ قياسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ«السلطانة سليمان» وزوجته الفنانة بيرجوزار كوريل عرضاً إعلانياً بمقابل مادي ضخم.

العرض من شركة مجوهرات ماسية، حيث يصور الثنائي التركي حملة إعلانية لصالح الشركة مقابل 3.5 مليون ليرة تركية، وبالفعل وافق الزوجان، ومن المنتظر أن ينطلق تصوير الإعلان خلال أيام.

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يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما «علي»، وينتظر الزوجان مولوداً ذكراً جديداً خلال أشهر قليلة

من ناحية أخرى، يستعد خالد أرغنش لخوض تجربة درامية جديدة، حيث يجهز لمسلسل مختلف يُعض عبر شبكة الانترنت بعنوان «بابل»، ويشارك في بطولته أمام نور فتاح أوغلو، برجي أكلاي، اسلي أنفر، أوزان جوفان، وغيرهم.

مسلسل «أنت وطني» كان آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي عُرض لخالد مؤخراً فيلم «كازابلانكا» الذي شارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.