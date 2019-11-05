اندلاع حريق بمنزل هازال كايا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاشت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» وقتاً عصيباً بعد أن فوجئت بنشوب حريق في منزلها، حيث كانت تتواجد بمفردها، في الوقت الذي كان يتواجد فيه زوجها الفنان والمخرج علي التاي بموقع تصوير أحد الأعمال الفنية.

هازال التي تستعد لاستقبال مولودها الأول خلال أيام، طمأنت الجميع على صحتها وصحة جنينها، مؤكدة أنها على ما يرام، لافتة إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق في الوقت المناسب، وتم اخماده بنجاح قبل أن يتمدد، وشددت على أن الحيوانات الأليفة التي ترعاها في المنزل ايضاً على ما يرام ولم يصبها أي أذى، إلا أنها انتقلت لمنزل والدتها حتى يتم اصلاح ما افسده الحريق بالمنزل.

Advertisements

يُذكر أن هازال كايا التي احتفلت بزفافها إلى الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، تنتظر مولوداً ذكراً، وقد اختارت له اسم «فكرت علي».

هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.