أحمد فلوكس يرد على الساخرين منه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري أحمد فلوكس، على الانتقادات والكوميس التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وبعد مشاركته في فيلم الممر.

أحمد فلوكس، قال في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “يوتيوب”: “سبق وأن تعرضت لبعض المشاركين في الفيلم، مثل الفنان أحمد عز”.

وأضاف: “في حاجات كانت دمها خفيف، وأنا كنت بتريق وبسف على نفسي واحنا بنصور، وكنت بقول أنا الشهيد الوحيد في الفيلم”.

وتابع: “فيه حاجات تانية خالص، معتقدش إنها من ديننا ولا تربيتنا ولا مبادئنا ولا قيمنا، وهي ربط التريقة باسمي واسم الشهيد، وأنا أقل بكتير من ده، تربيتنا علمتنا كده، وأول جملة بنقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.

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الفنان المصري أنهى كلامه قائلًا: “الهدف مش أنا لوحدي، ومن كتر ما دوري ما عمل تأثير، والناس عرفت، والأجيال الجديدة اللي طالعة، وناس بتقول مفيش حرب، لكن الحقيقة فيه حرب وشهداء كتير، لكن مكنوش فاهمين المعنى”.

فيلم “الممر”، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار الشاعر أمير طعيمة، ووصلت إيرادات الفيلم 75 مليون جنيه، بعد طرحه في موسم عيد الفطر المبارك.

والفيلم من بطولة كلًا من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، شريف منير.