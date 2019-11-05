الناقد الفني طارق الشناوي يدافع عن حمو بيكا ويهاجم هاني شاكر

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

علق الناقد الفني المصري طارق الشناوي، على حالة الجدل التي أثارها مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد اقتحامه للنقابة وتهديده بكسرها.

طارق الشناوي، قال في تصريحات صحفية، إن تعامل نقابة الموسيقيين مع مطربي المهرجانات في منتهى القسوة، لأنه لا يوجد شيء اسمه ذوق شخصي، فكل الأذواق موجودة ومطروحة، ويجب على النقابة أن لا تتدخل.

وأكد الشناوي، على أن الموسيقار حلمي بكر، له موقف معادي ومعلن على مطربي المهرجانات، والفنان هاني شاكر، متعمد إقصاء هؤلاء.

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ووجه الشناوي، كلمه لنقابة الموسيقيين، قائلاً: “انتهى زمن المصادرة، فالمنع يأتي إذا تواجدت في أغانيهم كلمات قبيحة”، مؤكداً على أن حمو بيكا له الحق في الغناء ولا يجب منعه.

يذكر أن نيابة الدخيلة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار حمو بيكا، بسبب البلاغات التي قدمت ضده بعد اقتحامه النقابة، وقال ياسر قنطوش محامي الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقين، قال في تصريحات صحفية، إنه تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، لضبط وإحضار حمو بيكا بعدما هاجم الموسيقيين، كما فحصت النيابة “السيديهات” التي تم تفريغها من الكاميرات، وسجلت تعدي مطرب المهرجانات على الموظفين”.

وأضاف، أن النيابة أمرت بضبط وإحضار حمو بيكا بعد أن وجهت له أربعة اتهامات منهم، اقتحام منشأة عامة، التحريض والتخريب، التعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة “هاني شاكر”، سب وقذف”، ويعتبر حمو بيكا هاربًا من النيابة في الوقت الحالي، كما تنتظره عقوبة مدتها 3 سنوات.