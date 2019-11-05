قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

أمرت نيابة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد تعديه على مقر نقابة المهن الموسيقية، اعتراضًا على عدم منحه تصريح للغناء في حفل بمحافظة دمياط.

ياسر قنطوش محامي الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقين، قال في تصريحات صحفية، إنه تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، لضبط وإحضار حمو بيكا بعدما هاجم الموسيقيين، كما فحصت النيابة “السيديهات” التي تم تفريغها من الكاميرات، وسجلت تعدي مطرب المهرجانات على الموظفين”.

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وأضاف، أن النيابة أمرت بضبط وإحضار حمو بيكا بعد أن وجهت له أربعة اتهامات منهم، اقتحام منشأة عامة، التحريض والتخريب، التعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة “هاني شاكر”، سب وقذف”، ويعتبر حمو بيكا هاربًا من النيابة في الوقت الحالي، كما تنتظره عقوبة مدتها 3 سنوات.

وكان حمو بيكا، قد اقتحم مقر نقابة المهن المكوسيقية وهدد بتكسيرها بسبب عدم منحه تصريح إقامة حفل، وكذلك عدم منحه عضوية النقابة أو تصريح عمل DJ.

ووجه حمو بيكا، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدي البلد”، رسالة إعتذار لأمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا: “أنا أخوك الصغير وأسف مكنش قصدي وهدفي اني عايز أقول لحضرتك إني عايز أكل عيش واللي انت هتحكم بيه أنا راضي بيه”.