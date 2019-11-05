شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى ينضم إلى فريق عمل فيلم "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنضم الفنان أحمد مجدى إلى فريق عمل فيلم "حظر تجول" من إخراج أمير رمسيس وبطولة إلهام شاهين ، والذى يعيدها إلى السينما بعد غياب حوالى 3 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم "يوم للستات" التى شاركت فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى.

ويواصل مخرج "حظر تجول"، جلسات العمل والبروفة إستعدادا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته الفنانة أمينة خليل.

فيلم "حظر تجول" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ومن المقرر أن يبدء تصويره خلال الايام المقبلة بعد اختيار فريق العمل حيث يجمع حاليا جلسات عمل بين المخرج امير رمسيس والهام شاهين من أجل الاستقرار على التفاصيل النهائية للعمل.

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وكانت آخر أفلام احمد مجدى "لا أحد هناك" عرض فى الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، كما شارك فى الدورة الـ 17 من المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، والمهرجان الدولى للفيلم "عبر الصحراء" بالمغرب، والفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدى، ومن بطولة عمرو حسنى، شذى محرم، هايدى قوسة، سلمى حسن، رشا مجدى، محمد البدوى وأسامة جاويش.