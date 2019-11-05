شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد السقا فى أحدث لوك ويتخفى فى نقاب وسترة سوداء بفيلم العنكبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرج النجم أحمد السقا، وفريق عمله عن أحدث صور له من تصوير فيلمه "العنكبوت"، المقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وظهر السقا خلال الصور متخفيًا فى سترة ونقاب أسود، جعلت حالة من الغموض والتشويق لأحداث الفيلم، كما أوضحت الصور عن "وشم" يظهر برقبة السقا إشارة منه علي اسم الفيلم "العنكبوت".

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وفى سياق متصل، أوشك أحمد السقا على الانتهاء من تصوير الفيلم، حيث يتبقى له أسبوع واحد فقط وينتهى من تصوير العمل نهائياً، ليبدأ مخرج العمل أحمد نادر جلال مرحلة المونتاج والمكساج والجرافيكس للفيلم، وكان السقا قد صور فى العديد من مواقع التصوير منها سفاجا ومدينة الأشباح والغردقة وأعلى كبارى القاهرة.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.