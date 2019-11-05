شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تطرح أول تيزر رسمي لـ The New Pope.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن أول تيزر رسمي لمسلسلها الجديد The New Pope القصير، الذى من المقرر أن تعرض حلقاته خلال العام المقبل 2020، ويأتي المسلسل كتكملة لـ The Young Pope الذى طرح في عام 2017.

ومن المقرر أن يطرح مسلسل The New Pope في عام 2020، ومن بطولة جود لو، جون مالكوفيتش، سيلفيو أورلاندو، خافيير كامارا، سيسيل دو فرانس، لوديفين سانييه، وموريزيو لومباردي.

ومن المقرر أن يطرح 9 حلقات، وسيقوم بإخراجها المخرج السينمائي الحائزعلى جائزة الأوسكار باولو سورنتينو، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " tvseriesfinale ".

وكان مسلسل "The Young Pope" إنتاج مشترك بين شبكة HBO وشبكة Sky و+Canal، وتكون من 8 حلقات أخرجها المخرج السينمائى الشهير باولو سورنتينو تتبع قصة رجل يدعى لينى بيلاردو، البابا بيوس الثالث عشر، أول بابا أمريكى فى التاريخ، وهو شاب يافع وجذاب.

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كما بدأت شبكة HBO التحضير لسلسلة جديدة مشتقة من مسلسل GOT والتي ستطرح تحت اسم " House of the Dragon"، وأعلن ذلك كايسى بلويز رئيس شبكة HBO بالأمس، كما نشرت بوستر مبدئى عن العمل الجديد.

السلسلة الجديدة ستكون من تأليف جورج آر. مارتن وريان كوندال، وستتكون من 10 حلقات، تدور في الأيام الأولى من ويستروس ويركز على هاوس تاريجارين، وسيستند مسلسل "House of the Dragon" إلى كتاب "Fire & Blood" الخاص بمارتن، والذى يدور قبل 300 عام من أحداث "Game of Thrones"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap ".