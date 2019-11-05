شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نرمين الفقى تحتفل بانتهاء تصوير "ما يطلبه المستمعون" من "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نرمين الفقى، بالانتهاء من تصوير الحكاية الأخيرة "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، وذلك بنشرها صور على حسابها الشخصى "فيس بوك" وعلقت عليها: "النهاردة كان آخر يوم تصوير حلقة ما يطلبه المستمعون من مسلسل نصيبى وقسمتى".





وانتهى صناع مسلسل "نصيبى وقسمتك 3 " اليوم من تصوير كل مشاهد العمل، والذى كان يتزامن مع نفس توقيت عرضه على On E فى تمامًا لساعة الثامنة مساء.

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ويعرض حاليًا على قناة On E حكاية "ما يطلبه المستمعون" هى الآخيرة فى أحداث المسلسل الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج أكرم فريد بطولة نرمين الفقى، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، وأميرة الشريف وآخرين.





وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "ماتيجى يا مليجى" للفنان محمد شرنوبى وحقق نجاحًا من خلال شخصية المعاق الذى قدمها خلال الأحداث بجانب دنيا عبد العزيز ومحمود حجازى وآخرين، وأخرج الحكاية مصطفى فكرى.





وعرضت أيضًا حكاية "براد شاى" بطولة هبة مجدى وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.