- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من مسلسل مايسى ويليامز الجديد Two Weeks To Live والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Sky أول صورة من مسلسل الكوميديا الجديد Two Weeks To Live، الذى تقوم ببطولته بطلة مسلسلGame of Thrones مايسى ويليامز.
Maisie Williams
وتدور أحداث المسلسل المكون من ستة أجزاء حول تأليف شاب غير كفؤ باسم كيم ستوكس (ويليامز)، تتركز الحبكة الدرامية على كيم، بعد وفاة والدها الغامضة أثناء طفولتها، تم نقلها من قبل والدتها تينا لتعيش حياة ريفية نائية، حيث تم تعليمها عددًا من أساليب البقاء على قيد الحياة .
وبعد وصولها لسن المراهقة أصبحت كيم مستعدة للعالم الحقيقي والبدء في مهمة سرية تكريما لوالدها، ولكن في رحلتها، واجهت نيكي وشقيقته جاي المحرجة اجتماعيًا، مما عرّض حياتهما للخطر في هذه العملية حيث طاردهم رجال العصابات القتلة والشرطة.
إلى جانب ويليامز، يضم أعضاء فريق العمل فليباج سيان كليفورد، ومعان رضوان، وتايين موداك، وكيري هاورد، ومن المقرر أن يبث Two Weeks To Live على Sky One وسيكون متاحًا للبث على Now TV في عام 2020، وذلك حسب التقرير الذى نشر على موقع " digitalspy ".
يذكر أن مايسى ويليامز لعبت دور آريا ستارك في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، وانتهى عرض أخر حلقاته في مايو الماضى، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة من مسلسل مايسى ويليامز الجديد Two Weeks To Live لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.