شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من مسلسل مايسى ويليامز الجديد Two Weeks To Live والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Sky أول صورة من مسلسل الكوميديا الجديد Two Weeks To Live، الذى تقوم ببطولته بطلة مسلسلGame of Thrones مايسى ويليامز.



Maisie Williams

وتدور أحداث المسلسل المكون من ستة أجزاء حول تأليف شاب غير كفؤ باسم كيم ستوكس (ويليامز)، تتركز الحبكة الدرامية على كيم، بعد وفاة والدها الغامضة أثناء طفولتها، تم نقلها من قبل والدتها تينا لتعيش حياة ريفية نائية، حيث تم تعليمها عددًا من أساليب البقاء على قيد الحياة .

Advertisements

وبعد وصولها لسن المراهقة أصبحت كيم مستعدة للعالم الحقيقي والبدء في مهمة سرية تكريما لوالدها، ولكن في رحلتها، واجهت نيكي وشقيقته جاي المحرجة اجتماعيًا، مما عرّض حياتهما للخطر في هذه العملية حيث طاردهم رجال العصابات القتلة والشرطة.

إلى جانب ويليامز، يضم أعضاء فريق العمل فليباج سيان كليفورد، ومعان رضوان، وتايين موداك، وكيري هاورد، ومن المقرر أن يبث Two Weeks To Live على Sky One وسيكون متاحًا للبث على Now TV في عام 2020، وذلك حسب التقرير الذى نشر على موقع " digitalspy ".

يذكر أن مايسى ويليامز لعبت دور آريا ستارك في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، وانتهى عرض أخر حلقاته في مايو الماضى، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.