"بعد اعتذارها عن حفل الرياض"..نوال الكويتية تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نوال الكويتية، عن آخر التطورات الصحية، بعد تعرضها مؤخرًا لوعكة مفاجئة، اضطرتها للاعتذار عن إحياء حفلها في"ليلة سهم" ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وكتبت نوال، عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "صباح الخير.. حبيت أطمنكم إني الحمدلله بخير، شوية تعب ويزول إن شاءالله، شكراً لكل من سأل عني، والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله".

وكان من المقرر أن تحيي نوال الكويتية، اليوم الثلاثاء، حفلا غنائيًا بموسم الرياض، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء، رابح صقر، ماجد المهندس ، أصالة نصري ، إسماعيل مبارك ، أميمة طالب، ويقام الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه ، وتنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن، موسم الرياض انطلق يوم 15 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية ديسمبر المُقبل.

