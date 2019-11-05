فيديو| تامر حسني يستعد لأولى تجاربه الإخراجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف المنتج وليد منصور أن الفنان تامر حسني يستعد لخوض أولى تجاربه الإخراجية خلال الفترة القادمة.
وقال منصور، أثناء لقائه في برنامج "The insider"، المعروض على شاشة "دبي"،: "الفنان تامر حسني يستعد لتصوير فيلم البدلة في نهاية 2020، ليعرض في 2021".
مؤكدًا أن الفيلم سيشهد أول تجربة إخراجية لتامر.
وتابع وليد، "تامر بيحضر فيلم من إنتاجه وهو فيلم مش أنا اللي أعلن عنه مؤخرًا، وده هيكون أول إنتاج سينمائي لشركته"
يذكر أن فيلم "البدلة" الجزء الاول قام ببطولته تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد جمال العدل.
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