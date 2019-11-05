مجدي كامل يعلق على صور الخطيب وآل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر الفنان مجدي كامل، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صور الصلح الذي جرى بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه.

وكتب كامل في تعليقه على الصور: "اضحك الصورة تطلع حلوة، المستشار تركي آل الشيخ في زيارة الكابتن محمود الخطيب الأسطورة ورئيس النادي الأهلي للاطمئنان على صحته، الحمد لله، يا رب توفيقك".

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه بمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، في منزل الأخير.