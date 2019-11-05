محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: أعلنت الفنانة شيماء سيف، الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من برنامجها "Miss Understand". وقالت شيماء في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إن الموسم الثاني سيضم كل الأبطال الخارقين المحببين للأطفال، وسيكون مفاجأة. وشاركت شيماء مؤخرًا مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في تقديم عرض فكاهي خلال موسم جدة بالمملكة العربية ‏السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف تكشف تفاصيل الموسم الثاني من "Miss Understand" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.