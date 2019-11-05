فيديو| سميرة سعيد توضح سبب بكائها في برنامج "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة سميرة سعيد عن سبب بكائها في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة من برنامج "The voice"، المعروض على شاشة "Mbc".

وقالت الديفا، في مداخلة تليفونية، في برنامج "mbc trending"،: "إن المواجهة بين المشتركتين كلارا وملك كانت من أشرس المواجهات التي يمكن أن يقابلها أي مدرب، فكلارا غنت الأغنية بغضب، وكانت ممسكة بأدواتها بشكل فظيع، وأكلت المسرح، أما ملك، فهي موهبة ليس لها حدود، تعزف البيانو ومدربة، كما أنها غنت أغنية لا تشبهها على الإطلاق، وتشبه في الواقع كلارا، لكنها غنتها بمنتهى الحرفية والجمال".

Advertisements

وتابعت سميرة: " إنها تأثرت أثناء انصراف ملك، التي كانت قادرة على الذهاب لمكان أبعد، وكانت تتمنى أن يضمها أحد المدربين، لكن الفنانين محمد حماقي وراغب علامة، والفنانة أحلام، كان لكل منهم حسابات أخرى".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice"كل من الفنان راغب علامة والفنانة أحلام والفنان محمد حماقي والفنانة سميرة سعيد.