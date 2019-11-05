هكذا علق تامر حسين علي صلح "الخطيب" وتركي آل الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" صورا للصلح الذي جرى بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من جهة، وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه من جهة أخرى.
وكتب تامر حسين في تعليقه على الصور: "مبروك الصلح خير، أخلاق الكبار".
نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه بمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، في منزل الأخير.
وكتب آل الشيخ معلقا على صورته مع الخطيب:" في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير، وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
وأتم: "أشكر أخواني أعضاء مجلس إدارة الأهلي، هم أخواني وأصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوة وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب".
والتقط آل الشيخ العديد من الصور التذكارية مع محمود الخطيب في منزل رئيس القلعة الحمراء، مرتديا قميص النادي الأهلي.
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