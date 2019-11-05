كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيرمين الفقي تنتهي من تصوير "نصيبي وقسمتك3" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت النجمة نيرمين الفقي من تصوير حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، المذاع حاليًا على شاشة "ON E"

ونشرت نيرمين الفقي، صورًا من كواليس نهاية تصوير المسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تعليقها

وعلقت على الصور قائلة: "النهاردة كان آخر يوم تصوير ما يطلبه المستمعون، من مسلسل نصيبي وقسمتك، الحمد لله".

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تهنئة الجمهور لها

وقدم الجمهور المتابع لها التهاني متمنين لها المزيد من النجاح والتألق، كما علقت الفنانة عبير منير، قائلة: "الف مبروك يا روح قلبي وعقبال اللي جاي قريب اوي ان شاء الله حبيبتي".

نصيبي وقسمتك 3

حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" المذاع على شاشة on drama، وحققت الأجزاء بحكاياتها نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة عالية

أبطال "ما يطلبه المستمعون"

ما يطلبه المستمعون بطولة رانيا محمود ياسين، نيرمين الفقي، كريم الحسينين ميدو عادل، إيهاب فهمي، وغيرهم تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.