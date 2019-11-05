كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - اعتذرت الفنانة نوال الكويتية، عن حفلها “ليلة سهم”، الذي يعد أضخم حفل ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
جاء اعتذار نوال بسبب مرورها بوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي أثار قلق محبيها عليها.
وفي اول تعليق لها، حاولت نوال أن تطمئن الجمهور عليها وقالت: “صباح الخير حبيت اطمنكم اني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول ان شاءالله ، شكراً لكل من سأل عني والله لايحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاءالله”.
وكانت الجهة المنظمة للحفل الضخم “ليلة سهم” الذى يعد أضخم حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، قد اعلنت، في وقت سابق، اعتذار الفنانة نوال الكويتية عن إحياء فقرتها الغنائية لظرف صحى طارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من نوال الكويتية بعد اعتذارها عن حفلها في “موسم الرياض” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.