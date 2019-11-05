فن ومشاهير

مي العيدان تتعرض للسخرية بعد اشادة “هبة قطب” بها!

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 02:57 صباحاً - اشادت الدكتورة المصرسة هبة قطب، المختصة بالطب الجنسي والإستشارات الجنسية، بالاعلامية الكويتية مي العيدان.

وقالت هبة قطب في تغريدتها: “الإستاذة . مي العيدان، كاتبة إعلامية وناقدة كويتية اشتهرت بنقدها الحاد المثير للجدل … عندما تغردين وتشهق ف جوف السماء غيوم عندما تبرقين بحروفكِ تعزف الدنيا سمفونية الاحاسيس فتشقين سكون المشاعر وتفجرين لحظة السكون ..”

وقد اعادت مي العيدان نشر تغريدة هبة قطب وعلقت قائلة: “شكرًا من القلب دكتوره هبه قطب كلماتك تسعدني”.

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غير ان مي العيدان تغرضت للسخرية من بعض متابعيها بسبب كلام هبة قطب حيث قال احدهم: “ماحد شهد لك الا بتاعت الجنس” فيما قال اخر: “نفاق ومصلحه لا اكثر” وقال ثالث: “خافت يوصلها الدور  وتوصل الكويت بأمان”.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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