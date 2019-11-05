فيفي عبده رمز “للسعادة” بالاسود!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 02:57 صباحاً - خضعت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده لجلسة تصوير خاصة بمجلة Vogueحيث ستكون تكون نجمة غلاف عددها القادم المخصص للسعادة. وقد نشرت المجلة الفرنسية التي تهتم بالموضة وأسلوب الحياة في العالم، وتصدر في 23 لغة، تقريرا في نسختها الإنجليزية عن فيفي عبده متضمنا عددا من الصور التي تم التقاطها لها خصيصا للمجلة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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