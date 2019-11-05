حذف «إنساى» لمحمد رمضان وسعد لمجرد من يوتيوب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم حذف أغنية “إنساى” للنجمين المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، من على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كما تم حذف الأغنية أيضًا من جميع حسابات النجم محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يزال الأمر غامضًا حتى الآن.

ومن جانبه قال مخرج الكليب حسام الحسينى، قال فى تصريحات صحفية، إن الأمر غير مفهوم بالنسبة له، هو وباقى صناع الأغنية، مشيرًا إلى أنه متواجد الآن فى مراكش، ويسعى حاليًا للحصول على سبب لحذف الأغنية.

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وكان كليب “إنساى” للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد، قد تخطى حاجز 170 مليون مشاهدة منذ أن تم طرحه يوم 18 يوليو الماضي على موقع يوتيوب، ونال الفيديو أكثر من مليون إعجاب فى مصر والوطن العربى.

وعلى جانب أخر، يجهز النجم محمد رمضان، لمسلسل “البرنس”، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، من إنتاج سينرجى، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، حيث وقعت الفنانة روجينا عقود الإنضمام رسمياً لبطولة المسلسل، الذى يعد التعاون الثاني بينها وبين محمد رمضان في الدراما بعد مسلسل “الأسطورة ” عام 2016.

مسلسل “البرنس” يجمع محمد رمضان وسامي للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، مى عمر، روجينا، هادى الجيار .