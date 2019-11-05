شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يتصدر هذا الأسبوع الرسوم الأسترالية بـ Jesus is King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر المغني العالمي كاني ويست هذا الأسبوع الرسوم الأسترالية الخاصة بصناعة الموسيقي وذلك بألبومه الغنائي الجديد "Jesus is King" و ذلك حسب مخطط الألبومات ARIA، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية وأبرزها موقع "NOISE".

ألبوم "Jesus is King" الذي أطلقه كاني ويست البالغ من العمر (42 عامًا) مؤخرًا هو عبارة عن مجموعة أعمال إنجيلية حققت نجاحًا كبيرًا فور إطلاق الألبوم.

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يذكر أن "ARIA" هي رابطة صناعة التسجيلات الأسترالية هي مجموعة تجارية تمثل صناعة التسجيل الأسترالية التي تأسست عام 1983 من قبل ست شركات تسجيل كبرى.