محمد الحلو يحيي حفل ناجح بمهرجان الموسيقى ويغنى للعندليب وشادية ووردة

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كما قدم اغنية زيزينيا كلمات احمد فؤاد نجم والحان عمار الشريعي و اهيم شوقا كلمات احمد فؤاد نجم والحان صلاح الشرنوبي و بتلوموني ليه للعندليب من كلمات مرسي جميل عزيز و الحان كمال الطويل ووحياتك ياحبيبي لسيد مكاوي كلمات حسين السيد و الحان سيد مكاوي و ياحبايب مصر للراحلة شادية كلمات مصطفي الضمراني والحان حلمي بكر ولعبة الأيام للراحلة وردة.
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